ANKARA - Diyanet, huzurevi sakinlerine özel çevrim içi 'Miraç Gecesi' programı düzenledi
ANKARA - Diyanet, huzurevi sakinlerine özel çevrim içi "Miraç Gecesi" programı düzenledi - huzurevi sakinlerine özel çevrim içi "Miraç Gecesi" programı - Kuran - ı Kerim tilaveti - Diyanet İşleri Uzmanı Fatih Yıldız'ın konuşmasıDiyanet, huzurevi sakinlerine özel çevrim içi "Miraç Gecesi" programı düzenlediANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelindeki huzurevlerinde kalan vatandaşlara yönelik çevrim içi "Miraç Gecesi" programı yapıldı.Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki iş birliği protokolü kapsamında, huzurevi sakinlerine manevi destek hizmeti sunuluyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle ayda bir çevrim içi yapılan programlar kapsamında, "Miraç Gecesi Özel Programı" düzenlendi. Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nin müezzini Hasan Köylü, Kur'an - ı Kerim, salatü selam ve ilahiler okudu, Diyanet İşleri Uzmanı Fatih Yıldız ise Miraç gecesinin önemini anlattığı programda, Türkiye, İslam alemi ve tüm insanlık için dua edildi."Huzurevleri Manevi Destek Programı" kapsamında yine çevrim içi olarak, nisanda "Ramazan ve zikir", mayısta "Kadir Gecesi ve Kur'an - ı Kerim okuma ile dinlemenin faziletleri", haziranda ise "İslam'da ahlakın anlamı ve güzel ahlak" konularında sohbet, Kur'an - ı Kerim tilaveti ve tasavvuf müziği dinletileri düzenlenecek.
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