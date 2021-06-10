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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mankurtluk kölelik anlamına geliyor'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mankurtluk kölelik anlamına geliyor'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mankurtluk kölelik anlamına geliyor" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova'nın sergiyi gezmesiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issık Göl Forumu'nda konuştu.
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Kölelik 

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