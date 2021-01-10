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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden trafik sorununa çözüm

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden trafik sorununa çözüm

drone görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Uzunlu Üst Geçit Trafik Sorunu Trol 


- Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıllardır trafik kazalarına neden olan Ayaş Yolu ve Devrimler Caddesi kesişiminde yer alan katlı kavşağın üst kısmını 3 gidiş-3 geliş olmak üzere çift yönlü olarak trafiğe açtı.Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin 7/24 esasına dayalı olarak sürdürdüğü çalışmalar hızla ilerlerken, Devrimler Caddesi üzerinde yer alan katlı kavşağın üst kısmı 80 günde tamamlanarak 3 geliş 3 gidiş olmak üzere çift yönlü olarak hizmete açıldı. 471 metre uzunluğundaki katlı kavşağın tamamlanmasıyla birlikte sürücüleri daha güvenli ve kontrollü bir şekilde kesintisiz ulaşıma kavuşturacak olan Büyükşehir Belediyesi, Ayaş Yolu’nda 3 geliş-3 gidiş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşan üst geçitle trafik akışını rahatlatacakKatlı kavşağın büyük bölümünü planlanan süreden daha kısa sürede tamamlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı, üst geçit altından da Devlet, Güzelkent, Tunahan ve Yunus Emre Mahallesi'ne 2 şerit gidiş ve 2 şerit geliş olarak bağlantı yolu yapacak.
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