ANKARA - Başkentte sokakta yaşayan kimsesizlere devletten sıcak yuva
: - Otelin önünden görüntüler - Yakup Teke ile röportaj - Ulus'taki otelde kalan Ahmet C. ile röportaj - Yemekhaneden görüntü - Bayram Acer ile röportajBaşkentte sokakta yaşayan kimsesizlere devletten sıcak yuva - Soğuk kış şartlarında sokakta yaşamak zorunda kalan 264 kişi, Ankara Valiliği tarafından hizmete alınan kimsesizler otellerinde barınıyor - Ulus'taki otelde kalan 80 yaşındaki Yakup Teke: - "Yataklarımız temiz, odalarımız sıcak, her şeyimiz mükemmel. Sabah kahvaltımızı yapıyoruz, yemeğimizi yiyoruz, banyomuzu yapıyoruz" - Otelde misafir edilen Ahmet C: - "Buradaki hizmetten 'memnun olmadım' diyen nankörlük eder. Hizmette sınır yok"ANKARA (AA) - MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Ankara Valiliğince kış şartlarında sokakta yaşayanların korunması için hizmete alınan kimsesizler otelleri, evsizlere sıcak yuva olmayı sürdürüyor. Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı koordinesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğinde 2010'dan bu yana devam eden "Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi", evsizlere umut oluyor.Soğuk kış şartlarında sokakta yaşamak zorunda kalan ve herhangi bir kurum hizmetinden yararlanamayan 264 evsiz, Ankara Valiliği tarafından hizmete alınan kimsesizler otellerinde barınıyor.AA ekibi, Ulus'taki otelde kalanların hayat hikayelerini dinledi. Ankara Valiliğinin hizmete aldığı otelde kalan 80 yaşındaki Yakup Teke, otelin evinden daha güzel olduğunu belirterek, "Yataklarımız temiz, odalarımız sıcak, her şeyimiz mükemmel. Sabah kahvaltımızı yapıyoruz, yemeğimizi yiyoruz, banyomuzu yapıyoruz. Her gün çarşaflar değişiyor, odalarımız temizleniyor." diye konuştu. Cezaevinde 14 yıl yattığını, bu süreçten sonra yakınlarından tamamen koptuğunu, yaklaşık 5 aydır burada konakladığını dile getiren Teke, boş zamanlarında gemi maketi, küçük sandık ve resim çerçevesi yaptığını anlattı.Otelde konaklayan Bayram Acer, "Dışarıda kalmıştık. Devletimizden Allah razı olsun. Bizim anamız babamız devlet. Dışarıdan, soğuktan bizi koruyor." dedi. - "Hizmette sınır yok"Otelde misafir edilen Ahmet C. de burada yaşayanların devletin imkanından faydalandığını ve memnun olduklarını ifade etti. Valilik görevlilerinin her türlü ihtiyaçları konusunda kendilerine yardım ettiğini anlatan Ahmet C, yazları turizm bölgelerinde çalıştığını, kışları da Ankara 'da kaldığını söyledi.
Ahmet C, "Muhabbet kuşlarımız var. Onlar da en azından bize bir meşgale oluyor. Bu tür şeyler kötü alışkanlıklardan kurtarıyor. Buradaki hizmetten 'memnun olmadım' diyen nankörlük eder. Sıcak bir aile ortamı, görevlilerimiz var burada, polisimiz var burada. Hizmette sınır yok. Valiliğimiz maddi konuda da belirli ölçüde yardımcı oluyor." diye konuştu.
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