Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ANKARA - ATO'nun Coğrafi İşaretli Ürünler kitabının tanıtım toplantısı yapıldı

ANKARA - ATO'nun Coğrafi İşaretli Ürünler kitabının tanıtım toplantısı yapıldı

- ATO'nun Coğrafi İşaretli Ürünler kitabının tanıtım toplantısı - Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkması - Şahin'in konuşması - Ödül takdimi - Coğrafi işaretli ürünlerden görüntülerATO'nun Coğrafi İşaretli Ürünler kitabının tanıtım toplantısı yapıldıANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odasının (ATO) hazırladığı Coğrafi İşaretli Ürünler kitabının tanıtımı Ankara Kent Konseyi Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıyla gerçekleştirildi.
Ankara Üniversitesi’nin de katkı verdiği ansiklopedi niteliğindeki Coğrafi İşaretli Ürünler kitabında, bu ürünlere ait kavramlar, ürün tescil aşamaları, denetimi, markalaşma, kooperatifleşme, ürünlerin ticarileşmesi gibi çok sayıda başlık tüm detaylarıyla ele alınırken, QR kodla ulaşılan videolarla da dijital satış, pazarlama, e - ticaret ve markalaşma gibi konular ve eğitim programları da yer buluyor.ATO'nun ev sahipliğinde yapılan toplantıda konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, coğrafi işaretin bir ürün için çok kıymetli olduğunu belirtti.
Şahin, coğrafi işaretle ürünün orjinalliğin korunduğunu ve emek sahiplerinin hakkının da verildiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin en az 2 bin 500 tane kendine has özel ürünü var. Bunu kısa zamanda dünyaya tanıtabiliriz. Bizim kendi kültürümüze ait ürünlerimizi, varlıklarımızı muhafaza ederken aynı zamanda coğrafi yer haklarıyla ilgili gelişmeleri de çok yakından takip etmek zorundayız. Aksi takdirde sizin egemenlik alanlarınıza saldırılar veya oraya girme niyetleri karşımıza çıkabilir." dedi.
ATO Başkanı Gürsel Baran da coğrafi işaretin hem üreticiyi hem tüketiciyi koruduğunu ve ürünün kalitesini artırarak standartlaştırmayı sağladığını vurguladı.Markalaşmanın önemine dikkati çeken Baran, "Coğrafi işaretli ürünler bir yandan katma değer ve istihdam oluştururken, tüketicinin ve üreticinin gelirlerini yükseltiyor. Yine çok değer verdiğimiz kırsal nüfusu yerinde tutuyor, tarımsal üretim çeşitliliğini teşvik ediyor ve özgür ürünlerinde gelişmesini sağlıyor." diye konuştu.
Baran, coğrafi işaretli ürünlerin turizm sektörüne de büyük bir katkı sağladığına işaret ederek, şunları söyledi:"Bizim yaklaşık 776 tane ürünümüzün bizim ülkemize katma değeri 1,5 milyar avrodur. Ayrıca 715 tane tescil almak için bekleyen ürünümüz var. Avrupa Birliği'nden tescil almak çok önemli. Buradan yeni tescil aldığımız 4 ürünle bu sayı 7'e yükseldi. Bunlar, Aydın Kestanesi, Milas Zeytinyağı, Bayramiç Beyazı ve Taşköprü Sarımsağı. Avrupa Birliği'nde de tescil almak için sıra bekleyen ürün sayımız da şu an 18. Dileriz ki bu 18 ürünümüz de bir an önce tescil alsın ve ülke ekonomisine katkı sağlasın."Konuşmaların ardından davetliler coğrafi işaretli ürünlerin tanıtıldığı standı incelediler ve ikram edilen ürünlerden tattılar.

Tarım Kooperatif Toplantı Kabil Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement