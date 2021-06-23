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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aniden bastıran yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi

Aniden bastıran yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi

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Sağanak Yağış Karya Akalan Göç Sağanak 

-Sağanak yağış sırasında yol trafiği
-Adeta göçle dönen sokak ve vatandaşlar

( SAKARYA ) - SAKARYA

- Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış sırasında göle dönen yollarda bir çok sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sakarya’da öğlen saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkileyerek şehir merkezinin bir kısmında su baskınlarına sebep oldu. Su birikintilerinde mahsur kalan sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise dükkan önlerine, duraklara ve yağış almayacak yerlere sığındı. Yağış yaklaşık yarım saat sürdükten sonra etkisini kaybetti. (OK-ALI-
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