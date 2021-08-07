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Anadolu Yakasında yağış etkili oldu
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Anadolu Yakasında yağış etkili oldu

Anadolu Yakasında yağış etkili oldu

Yağan yağmur

Yağmur Sağanak Yağış Sağanak 

-Yağmur detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bugün İstanbul'da sağanak yağış beklendiği belirtildi. İstanbul'da Kartal ve ve çevresinde kısa süreli yağış etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada bugün İstanbul'da sağanak yağışın beklendiğini belirtmişti. Bugün öğle saatlerinde Kartal ilçesi ve çevresinde kısa süreli yağış etkili oldu. Yağışın hafif şiddette etkili olduğu gözlendi. (CGK
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