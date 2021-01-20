Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Anadolu’nun nazar boncuğunda donduran güzellik

Anadolu’nun nazar boncuğunda donduran güzellik

-Gölden drone detayları

Ziyaretçiler Yağan 

--Gölden diğer detaylar
--Röp

( SİVAS ) SİVAS

- Doğal turkuaz rengi ile Anadolu’nun Nazar boncuğu olarak adlandırılan Gökpınar gölü, yağan kar ve dondurucu soğukla birlikte eşsiz bir güzelliğe büründü. Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar gölü yaz ve kış aylarında 17 derecelik su sıcaklığı, turkuaz rengi ve doğal güzelliği ile ziyaretçilerini büyülüyor. Doğan turkuaz rengi nedeniyle Anadolu’nun nazar boncuğu olarak da adlandırılan Gökpınar, yağan kar ve dondurucu soğukla farklı bir güzelliğe büründü. Gölün zemininden kaynayarak çıkan 17 derece sıcaklığındaki su, yüzeydeki eksi 19 derece soğukla birleşince, göl adeta bular denizine dönüştü. Gölün yüzeyinde dalgalanan buhar görülmeye değer görüntüler oluşturdu. Gölde yaşamlarını süren ördek ve kazlarda su buharının içerisinde fotoğraf sanatçılarına konu oldu. Gölün ziyaretçileri, Gökpınar’ın her mevsim farklı bir güzelliğe sahip olduğunu belirttiler. (YK-GF-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı