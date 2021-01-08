Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Amigurumi yüzlerce insana ekmek kapısı oldu

- Amigurumi yüzlerce insana ekmek kapısı oldu

amigurumiler

Argo Erivan Koordinat Riva 

-yapılan çalışmalar
-tabela
-genel ve detaylar
-röportaj

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak'ta amigurumi oyuncakları bir çok aileye iş imkanı sağladı. Tanesi 70 ila 100 lira arasında satılan oyuncaklar, kadınların geçim kaynağı oldu. Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi, korona virüs salgını nedeniyle kapanınca aylardır evlerinde kalan kadınlar, amigurumi yaparak ev ekonomisine katkı sağlamaya başladı.
Aile Destek Merkezi koordinatörü Berivan Ürek, pandemi nedeni ile Aile Destek Merkezlerinin kapandığını, bunun çalışmalarına engel olmadığını söyledi.

Ürek, "Korona virüs salgını nedeniyle Aile Destek Merkezimiz kapandı. Uludereli kadınlarımız evlerinde üretmeye başlayınca yapılan ürünleri alıp satışlarını gerçekleştiriyoruz. Aile Destek Merkezimiz yüzlerce aileye ekmek kapısı oldu. Pandemi nedeniyle evlerde yapılan kilim ve amigurumi başta olmak üzere birçok el sanatıyla uğraşan kadınlarımızın çalışmalarını evlerinden teslim alıp satışını gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle birçok ailenin bütçesine katkı sağlamış oluyoruz. Türkiye’nin her yerine kargoyla gönderiyoruz" dedi.
(SG-YRT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı