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Amasya’nın serinleten saklı cenneti ‘Aktaş Şelalesi’
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Amasya’nın serinleten saklı cenneti ‘Aktaş Şelalesi’

Amasya’nın serinleten saklı cenneti ‘Aktaş Şelalesi’

Şelaleden genel, detay görüntüler

Kayalı Hava Sıcaklıkları Adrenalin Güreş Saklı Cennet 

-İki vatandaşın dökülen serin suyun altına girmesi
-Şelalenin kıyısındaki mağaradan detaylar
-Şelalenin akışından drone görüntüsü
-Vatandaşların suyun altındaki görüntüsü detayı
-Semaver çayı içmeleri
-Akdağ'dan görüntüler
-İki kişiyle röportaj

( AMASYA - ÖZEL) AMASYA

- Amasya’nın en yüksek dağı Akdağ’da bulunan eşsiz güzellikteki Aktaş Şelalesi doğa ve adrenalin tutkunlarını ağılıyor 2062 rakımlı dağın yamaçlarında kayalık ve ağaçlarla çevrili şelale görenleri hayran bırakırken hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde suyunun şok etkisine aldırmayanlar tarafından ziyaret ediliyor. Şelalenin döküldüğü derenin içinde oturup semaver çayı yudumlayan doğa tutkunu Yasin Şahin, “Şelale görünümüyle adeta bir duşakabin gibi. Suyu ise buz gibi soğuk. İçine girene şok etkisi yapıyor” dedi.
5 metreden akan suyun altında serinleyen Suluova Akdağlılar Derneği yöneticisi Fatih Karagöz de “Biz Akdağ kaplanlarıyız. Kışın karda güreşir, yazın şelalede serinleriz. Şelalenin suyu çok soğuk. Ama bizi etkilemez” diye konuştu.
Karagöz, gezginlere etrafında mağara da bulunan doğa harikası şelaleyi görmeyi tavsiye etti. (MÇ-SLH-Y)
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