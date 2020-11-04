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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Amasya'da orman gençleştirme çalışması

Amasya'da orman gençleştirme çalışması

Ormanlık alan görüntüsü

Gesi Allah Öğrenciler Irak 

-Vali karşılama
-Vali sergi ziyaret
-Vali açıklama
-Tohum serpme görüntüsü

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Taşova ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 2020 yılı ormancılık faaliyetleri kapsamında kayınların doğal gençleştirme programında bulunan alanlarında toplam 21 hektar sahada orman gülü temizliği, arazi hazırlığı ve kayın tohumu ekimi çalışmalarını gerçekleştirdi. Vali Masatlı, tabii gençleştirme çalışmaları kapsamında kayın tohumu ekimi öncesi Taşova Orman İşletme Müdürlüğü tarafından sergilenen gençleştirme sürecini anlatan fotoğrafları inceleyerek konuyla ilgili Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu’dan bilgi aldı. Program çerçevesinde Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve beraberindeki heyet Dereli köyünde ‘orman gençleştirme çalışması’ kapsamında 21 hektar alana kayın tohumu bıraktı. Aralarında ana sınıfı öğrencilerinin de bulunduğu programda tüm yetkililer beyaz önlük giyerek sahaya tohum serpti. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Tarım ve Orman Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığımızın belirlemiş hedefler doğrultusunda her yıl farklı şekilde özellikle ormanlarımız olmak üzere çok önemli projelere imza atıyorlar. Bunun bir örneğini geçen senede Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek bölgemiz göstermiş oldu. Burada Taşova Orman Müdürlüğümüz Akınoğlu Şefliği bölgesinde 21 hektarlık kayın alanının tohumlanması, gençleştirilmesi faaliyeti için burada bulunuyoruz. Biz temsili olarak minik ormancılarımızla birlikte burada kayın tohumları ekeceğiz. Ormanlar bizim geleceğe bırakacağımız en büyük mirasımızdır. İnşallah gelecek nesillere güzel bir Türkiye, güzel ormanlar, güzel bir çevre bırakacağız” dedi.

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