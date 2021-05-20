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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Amasya’da mutfağa giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Amasya’da mutfağa giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Yılanın çıkartılışı

Irak İtfaiyeciler 

-Doğaya salınması

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’da bir evin mutfağına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, Sevincer köyünde yaşayan Hüseyin Erdoğan’ın evinin mutfak kısmına yılan girdi. Ev sahibinin yardım istemesi üzerine gelen Amasya Belediyesi itfaiye ekibi, yılanın yerini tespit ederek bulunduğu yerden çıkardı. Erdoğan, ilk kez böyle bir olay yaşadıklarını belirterek itfaiye çalışanlarına teşekkür etti. Yılan itfaiyeciler tarafından yerleşim yerlerinden uzak bir noktada doğaya bırakıldı.
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