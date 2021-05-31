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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Amasya’da kediyle farenin oyunu ilginç görüntüler ortaya çıkardı

Amasya’da kediyle farenin oyunu ilginç görüntüler ortaya çıkardı

Kediyle farenin oyun oynama görüntüsü

( AMASYA -ÖZEL) AMASYA

Kamera İlginç Görüntü Cep Telefonu 


- Amasya’nın Taşova ilçesinde bir kedinin fareyle oynaması kameraya yansıdı. Taşova’ya bağlı Dereli Köyü'nde, kediyle farenin oyunu ilginç görüntüler ortaya çıkardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çizgi film karakterleri Tom ve Jerry’yi hatırlatan bu anlar vatandaş tarafından saniye saniye kayıt edildi. Fare, kedi karşısındaki kaçmak istese de kazanan kedi oldu.
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