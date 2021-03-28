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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Amasya'da iki mevsim bir arada: Yükseklerde kara kış, aşağıda bahar havası

Amasya'da iki mevsim bir arada: Yükseklerde kara kış, aşağıda bahar havası

Yaylalardaki kar görüntüsü,

Kar Kalınlığı Gündüzler Karla Mücadele Güneşli Hava Bahar Havası 

-ilçe merkezi detay görüntüler
-Vatandaş röportaj

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Taşova ilçesinin yüksek kesimleri kara kışı yaşarken, ilçe merkezinde ise güneşli bahar havası hakim. Taşova ilçesine bağlı Dereli, Belevi ve birçok köyün yaylalarında kar kalınlığı 70 cm ve sıfırın altında sıcaklıklar yaşanırken, ilçe merkezinde ise 15 derecelik güneşli hava etkili oluyor. İlçedeki bazı esnaflar da her yıl kar temizlerken bu yıl sıcak havalardan dolayı iş yerlerinin önünde güneşli havanın keyfini çıkarıyor. İlçe merkezinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken sokakta kalan kedilerin ve köpeklerin sıcak havalarda keyif sürmesi objektiflere yansıdı. İlçe halkından akaryakıt işletmesi sahibi Okan Özer, "Bugün havanın güzel olması sebebiyle bahar havası yaşıyoruz. Yüksek kesimlerde karla mücadele devam ediyor. Akşamları ilçemizde bir kısım soğuk olması sebebiyle gündüzleri hava muhteşem bir şekilde devam ediyor. Ağaçlarımız belli belli yerlerde çiçek açmaya başladı.
Bu sebepten dolayı da artık havanın ısınmasıyla beraber yaz havasına girmeyi bekliyoruz. Bu güneşli havanın da keyfini çıkarıyoruz" dedi.

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