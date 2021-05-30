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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Amasya'da heyelan anı kamerada

Amasya'da heyelan anı kamerada

Heyelan görüntüsü

( AMASYA -ÖZEL)- Ağaçları yerinden söktü, önüne kattığını götürdü AMASYA

Kamera Aşırı Yağış Cep Telefonu 


- Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde heyelan anı kameralara yansıdı. Heyelana denk gelen bir vatandaş, cep telefonuyla olayı görüntüledi. Amasya’da etkili olan sağanağın ardından bazı köylerde sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde aşırı yağış beraberinde heyelan meydana getirdi. O an da tarlasında çalışan bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Heyelan nedeniyle tarladaki vatandaşın şaşkınlığı kameralara yansıdı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, tarlada zarar oluştu.
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