Amasra’da fırtınayla oluşan dalgalar mendireği dövdü

- Bartın’ın Amasra ilçesinde fırtına etkili oldu. Büyük Liman mevkiinde mendireği döven dalgaların boyları 5 metreye ulaştı. Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçılarda limana demirledi. Aralıklarla sağanak yağışının etkili olduğu ilçede hava şartları hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Batı Karadeniz bölgesinde rüzgarın; doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sn) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini duyurarak tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
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