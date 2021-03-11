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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Amasra’da fırtınayla oluşan dalgalar mendireği dövdü

Amasra’da fırtınayla oluşan dalgalar mendireği dövdü

Amasra tepeden genel

Sağanak Yağış Bild Gesi 

-mendirek dev dalgalar
-balıkçı tekneleri

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’ın Amasra ilçesinde fırtına etkili oldu. Büyük Liman mevkiinde mendireği döven dalgaların boyları 5 metreye ulaştı. Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçılarda limana demirledi. Aralıklarla sağanak yağışının etkili olduğu ilçede hava şartları hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Batı Karadeniz bölgesinde rüzgarın; doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sn) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini duyurarak tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

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