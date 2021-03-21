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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Altınözü’ndeki ters konak vatandaşların ziyaretine açıldı

Altınözü’ndeki ters konak vatandaşların ziyaretine açıldı

Ters konak detay

Hafta Sonu İsaf Mimari Şehir İçi 

-Odalar detay
-Eşyalar detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Ters Altın Konak, bu hafta sonu itibarıyla vatandaşların ziyaretine açıldı. Altınözü Belediyesi tarafından Milli İrade Parkı'na yapılan Ters Altın Konak, mimarisiyle görenlerin dikkatini çekiyor. Cam teras ve asma köprünün bulunduğu ters konak, görenleri güzelliğiyle büyülüyor. Konağın içindeki odaların ve eşyaların ters bir şekilde durması görenleri hayrete düşürüyor. İlk gününde birçok misafir ağırlayan ters konak, hem şehir içinden hem şehir dışından, hem de Avrupa’dan ilgi odağı olmaya başladı.

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