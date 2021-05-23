Altınkale ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

-Ziyarete gelen vatandaşlar röportaj

-Suya giren çocuklar detay

-Altınkaleyi gezen vatandaşlar detay



( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ın Sıcak çermik bölgesinde altın sarısı rengiyle Pamukkale travertenlerine andıran Altınkale ziyaretçilerini ağırladı SİVAS



- Sivas’ın Sıcak çermik bölgesinde altın sarısı rengiyle Pamukkale travertenlerine andıran Altınkale ziyaretçilerini ağırladı. Sivas kent merkezine 31 kilometre uzaklıkta bulunan Altınkale havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Pamukkale travertenlerine andıran Altınkale doğal suyu ve altın sarısı rengiyle görenlerin dikkatini çekiyor. Buraya gelen vatandaşlar fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmiyor. Bazı vatandaşlar ise ayakkabılarını çıkartıp su içerisinde yürüyüş yapıyor. Öte yandan çocuklar burada bulunan havuzların içerisine girerek doyasıya eğleniyor. “Çok beğendik” Ailesiyle beraber Altınkale’yi gezmeye gelen Ayşegül Teke, “Sivas’ın güzelliklerini görmek için geldik, burayı da yeni yapmışlar geçen sene herhalde, bizde dedik gelelim, gezelim, görelim çokta güzel olmuş çokta beğendik. Pandemiden sonra herkes bunaldığı için herkes gezmeye, açık alana kendini atıyor evde çok bunaldık çünkü. Bir senedir evdeydik zaten çıkmadığımız için çok sıkıldık, o yüzden gelelim hem hava alalım hem de çocuklar suyla biraz oynasın” diye konuştu.

Altınkale’yi çok beğendiklerini ifade eden Murat Teke, “Böyle bir yer yaptılar kaçıp kaçıp geleceğimiz güzel bir yer oldu, biz çok beğendik şahsen yani. Betonlardan bu tarafa doğru kaçıyoruz” dedi.

“Herkesin görmesi lazım” Muttalip Yılmaz, “Bir değişiklik olsun diye ilk defa geldik. Sivas’a böyle bir şey kazandırılması bizim açımızdan iyi oldu. Çocuklarda merak ediyordu izinliydik kalktık geldik. Sivas’ın ve çevre illerden herkesin gelip görmesi lazım” dedi.



