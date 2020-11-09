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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Aliyev ile Gürkey, 10 Kasım için 'Ave Maria' eserini seslendirdi - İSTANBUL

Aliyev ile Gürkey, 10 Kasım için 'Ave Maria' eserini seslendirdi - İSTANBUL

Aliyev ile Gürkey, 10 Kasım için "Ave Maria" eserini seslendirdi - İSTANBUL - Eserin seslendirilmesi Aliyev ile Gürkey, 10 Kasım için "Ave Maria" eserini seslendirdiİSTANBUL (AA) - ÇEV Sanat Genç Yetenekler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yılında, "Ave Maria" eserini yorumlayarak andı.Çello sanatçısı Jamal Aliyev ile 17 yaşındaki perküsyon sanatçısı Beste Gürkey, Johann Sebastian Bach ve Charles Gounod'nun "Ave Maria" adlı eserini 10 Kasım için seslendirdi.ÇEV Sanat'ın 2009 Genç Yetenekler, kültür ve sanat alanında üstün yetenekli gençleri keşfederek, Türkiye'den dünya çapında sanatçılar çıkarmak, Türk kültür ve sanatını dünyaya tanıtmak amacıyla Çağdaş Eğitim Vakfı bünyesinde 2009'da kuruldu.2009 yılında kurulan ÇEV Sanat’ın “Genç Yetenekler Projesi “kapsamında; Londra Guilhall School of Music’de artist diploma ve Hochschule Köln’de doktora yapan genç neslin en çok aranan çello sanatçılarından Jamal Aliyev ile Londra The Purcell School’da öğrenim gören Türkiye’nin üstün yetenekli genç müzisyenlerinden 17 yaşındaki perküsyon sanatçısı Beste Gürkey, 10 Kasım’da ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Bach Ava Maria eserini yorumlayarak andılar.

Perküsyon Aria Üstün Yetenek 2009 Yılı 

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