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Alevlerin arasında kalan itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Alevlerin arasında kalan itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı

Alevlerin arasında kalan itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı

Orman yangının görüntüsü

Orman Yangınları Güvenli Bölge Devam Eden Orman Yangınları Orman Yangını Araç İçi Kamera 

-Alevler
-İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahele etmesi
-Alevlerin arasında kalan ekiplerin, araca binerek uzaklaşmaya çalışması
-Yaşanan panik anları
-Ekiplerin yangın bölgesinden uzaklaşırken görüntüleri

( MERSİN )- Muğla'nın Fethiye ilçesinde günlerdir devam eden orman yangınlarına destek için giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin alevlerin arasında yaşadığı zor anlar araç içi kamerasına yansıdı MERSİN

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde günlerdir devam eden orman yangınlarına destek için giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin alevlerin arasında yaşadığı zor anlar, araç içi kamerasına yansıdı. Ülkenin bir çok noktasında çıkan orman yangınları, yürekleri dağlarken, söndürme ekiplerinin zor şartlarda verdiği mücadele de taktir topluyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde devam eden orman yangınının söndürülmesine destek için giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de canlarını tehlikeye atarak alevlerle mücadele ediyor. Köyceğiz'deki orman yangınına müdahele ederken alevlerin arasında kalan itfaiye ekiplerinin yaşadığı zor anlar, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, söndürme çalışmaları sırasında bir anda alevlerin arasında kalan itfaiye ekiplerinin, yoğun duman ve kül yağışının altında, araçlarına binerek canlarını son anda kurtardıkları görülüyor. Ekiplerin yaşanan bu görüntülerin ardından, güvenli bölgeye ulaşarak tehlikeden uzaklaştıkları bildirildi.

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