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Alanya'da Caretta Carettalar denizle buluştu
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Alanya'da Caretta Carettalar denizle buluştu

Alanya'da Caretta Carettalar denizle buluştu

sahilden görüntü

Yumurta Kayhan Caretta Caretta Aşı Altın 

-caretta carettalar
-Alçed başkanı ile röp

( ANTALYA -ÖZEL-CARETTA-EKLENDİ) ANTALYA

- Caretta Carettaların en önemli üreme bölgelerinden olan Alanya’da, Caretta Caretta yavruları yumurtadan çıkarak denizle buluştu. ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan, "Tespit ettiğimiz 500’ün üzerinde yuva var" dedi.
Türkiye’de caretta carettaların yoğun üreme bölgelerinin başında gelen Alanya plajlarında, tespit edilerek koruma altına alınan yuvalarda Caretta carettalar yumurtalarını kırarak çıkmaya başladı.
Yumurtadan çıkan caretta carettalar bölgede bulunan turizmciler tarafından görüntülendi. Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur kayhan, yuvaları gönüllü olarak koruduklarını söylerek , bu dönemde yuvaların bulunduğu alandaki vatandaşların çok dikkatli olması çağrısında bulundu. Alanya ve çevresindeki plajlarda 500'e yakın yuva tespit ettiklerine dikkat çeken ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan, "Tabii tespit edemediğimiz çok sayıda yuva da var. Yeşilöz , Ulaş , Avsallar ve incekum bölgesinde yuvalardan caretta caretta yavruları çıkmaya başladı.
Geçen yıllara göre yumurta bırakan caretta caretta sayısında çok büyük artış var. Biz bu büyük orandaki artışı aşırı sıcaklara ve pandemi dönemi boyunca sahillerin boş kalmasına bağlıyoruz" dedi.

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