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Aladağ yangını sürüyor
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Aladağ yangını sürüyor

Aladağ yangını sürüyor

Yangından görüntüler

Yangın Altın Orman Yangını Trol 

-Genel ve detaylar

( ADANA ) ADANA

- Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması sürüyor. Adana'nın Aladağ ilçesi Topallı, Boztahta mevkiilerinde gece 03.00 sıralarında çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Havanın kararmasıyla beraber, havadan müdahale son bulurken karadan müdahale ise tüm hızıyla sürüyor. Yangında Topallı mevkiinde bulunan 18´e yakın ev hasar gördü. Evlerin ahırları yanarken bir inek de öldü. Dün gece saatlerinden itibaren valiliğin talimatlarıyla Topallı Mahallesi boşaltıldı. Topallı Mahallesi´nde yangın yüksek kesimlerde devam ediyor. Öte yandan Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu ile beraberindeki heyet, yanan evleri ziyaret etti.
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