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Aladağ’daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Aladağ’daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Aladağ’daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Drone ile yanan bölgelerden görüntüler

İhlas Yangın Ormanlı Altın Orman Yangını 

-Drone ile itfaiye araçlarının gidişi
-Drone ile genel ve detaylar

( ADANA -DRONE) ADANA

- Adana’nın Aladağ ilçesinde 2 gün süren ve kısmen kontrol altına alınan yangından geriye kalan acı görüntüler drone ile görüntülendi. Adana'nın Aladağ ilçesinde Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da saat 03.00 civarında çıkan ve İmamoğlu ilçesine de sıçrayan yangın bugün itibariyle kısmen kontrol altına alındı. Çok büyük bir alanı kaplayan yangının ardından geriye kalan ormanlık alan İhlas Haber Ajansı tarafından drone ile görüntülendi. Yanan ağaçlardan geriye sadece küllerin kaldığı, birçok alanın yangından etkilendiği görüldü.
(UMT-
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