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Akseki’de orman yangını devam ediyor
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Akseki’de orman yangını devam ediyor

Akseki’de orman yangını devam ediyor

-Güğlen dağı eteklerinden yangın

Jandarma Cenaze Namazı Orman Yangını Yangına Müdahale Orman İşçisi 

--Hocaköy karşısından görüntü
--Yangına müdahale

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Hocaköy Mahallesi'nde çıkan yangın devam ediyor. Öte yandan Kepez Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, Güğlen Dağında yangının devam ettiği ve yangının Hocaköy mahallesinin arkasında bulunan katran dağına sıçradığı öğrenildi. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın, yerleşim yerlerine doğru yaklaştı. Hocaköy bölgesine kadar ilerleyen alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda arazözle orman ekibi sevk edildi. Yangının farklı noktalarda devam ettiği ve kontrol altına alınmaya çalışıldığı öğrenildi. Akseki’nin Hocaköy mahallesi Kepezbaşı mevkii, İnönü mevkii ve Güneykaya mahallesi Uşaklı mevkilerinde yangın devam ediyor. Köye yaklaşan yangına karşı jandarma tarafından Hocaköy’de vandaşlar ve hayvanlar tahliye ediliyor. Köyde gençler ise yangına müdahale için yardım ediyorlar. Yangın Hocaköy’den sonra Katran dağında etkili olmaya başladı.
Ayrıca İbradı İlçesi Ormana Mahallesi Katrancı dağında da etkili olmaya başladığı bildirildi.
Çevre illerden gelen çok sayıda orman işçisi ve arozözlerle ve köylülerle yangına müdahale ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cenazeye katıldı.
Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınında yaşamını yitiren Hasan Ali Yüksel'in cenazesi defnedildi.Hasan Ali Yüksel'in (82) Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.Cenaze, yakınları tarafından teslim alınarak Kepezbeleni mahallesi mezarlığına getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Yüksel'in naaşı toprağa verildi.
Cenaze törenine, Yüksel'in çocukları ve yakınları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan vekili Binali Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

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