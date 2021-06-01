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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Aksaray’da şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü

Aksaray’da şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü

Devrilen ağacın görüntüsü

Polis Güvenlik Önlemi Şiddetli Rüzgar 

-Yolun görüntüsü
-Trafiğin görüntüsü
-Polis ekiplerinin görüntüsü
-Ağacın kökünün görüntüsü

( AKSARAY ) - AKSARAY

- Aksaray’da etkili olan şiddetli rüzgar bir ağacı yerinden sökerek yola devirdi. Aksaray’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar bir ağacı kökünden sökerek yola devrilmesine neden oldu. Atatürk Bulvarı üzerinde yaşanan olayda ağacın yola devrilmesi anında yoldan bir aracın veya yayanın geçmemesi olası bir yaralanmayı önlerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine trafik polisleri sevk edildi. 2 şeritli yolun tek şeridini etkileyen ağaç trafikte yoğunluğa neden olurken, trafik polisleri yolda hem güvenlik önlemi aldı hem de trafik akışını sağladı. Olayda can ya da mal kaybı yaşanmadı. (YC-
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