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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Aksaray’da hayvan koruma polisleri sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor

Aksaray’da hayvan koruma polisleri sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor

Haydi Polis aracının geliş görüntüsü

Hayvan Hakları Rehabilitasyon Jandarma Rehabilitasyon Merkezi Sokak Hayvanları 

-Haydi ekiplerinin araçtan inişi
-Haydi ekiplerinin köpekleri sevmesi
-Ekiplerin köpeklere yiyecek vermesi
-Köpeklerin yemek yemesi
-Geniş detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da hayvan koruma polisleri, sokak hayvanlarını yalnız bırakmayarak hemen hemen her gün ziyaret ederek yemek ihtiyaçları başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl hayvan haklarının korunması kapsamında emniyet ve jandarma bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray’da sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Kent genelinde merkez ve özellikle kırsal alanlarda bulunan sokak hayvanlarını hemen her gün ziyaret eden hayvan koruma polisleri, yine İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) aplikasyonu kapsamında da gelen ihbarları değerlendiriyor. HAYDİ uygulamasından gelen ihbarlara kısa sürede özel araçlarıyla intikal eden hayvan koruma polisleri, ihbara konu olan hayvanla ilgili tüm ihtiyaç ve çalışmaları hemen olay yerinde gerçekleştiriyor. Yaralı veya bakıma muhtaç olan hayvanların olması durumunda ise Aksaray Belediyesi ile irtibatlı çalışan hayvan koruma ekipleri belediyenin de katkısı ile bu tür hayvanları Aksaray Belediyesi özel hayvan rehabilitasyon merkezine götürerek burada hem tedavisi hem de tüm bakımları gerçekleştiriliyor. Hayvan koruma polislerini görünce sevimli hareketleriyle adeta sevinçlerini paylaşan köpekler bir bir doyurularak takipleri yapılıyor.
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