-Dalgıç tarafından denizin dibinden görüntüler

-Cem Çevik röportaj

-Oluklu balina ve ay balığı görüntüsü



( ADANA ) "Akdeniz, tropik türlerin işgali altında"- Akdeniz tropikleşiyor, yabancı tür sayısı 600’e yaklaştı- Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çevik:- “Son yıllarda Akdeniz’e giren tür sayısında anormal artış var” ADANA



- Süveyş kanalından Akdeniz’e gelen türlerin sayısı 600’e yaklaştı. Zehirli türler Akdeniz’deki besin zincirini değiştirirken Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çevik, “Burası tropik türlerin işgali altında. 600’e yaklaşan tür bizim bildiklerimiz. Mikro düzeyde daha bilmediğimiz türler de var. Bu da bu bölgenin yavaş yavaş tropikleşme sürecine girmiş olabileceğinin göstergesi” dedi.

Deniz üzeri transferlerin tüm dünyada hız kazanmasıyla beraber bitki, hayvan ve diğer mikro organizmaların bir yerden başka bir yere taşınmaları da kolaylaştı. İklim değişikliğinin de etkileriyle birlikte son 10-20 yılda istilacı yabancı türlerin yayılış alanları hızlı bir şekilde arttı. Balon balığı, aslan balığı ve diğer yabancı türlerin işgali, Akdeniz’e de zarar veriyor. Konuyla ilgili Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çevik, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. “Akdeniz tropik türlerin işgali altında” Küresel ısınmayla birlikte yabancı türlerin Süveyş kanalı üzerinden Akdeniz'e geldiğini belirten Çevik, “Global ısınmanın biz daha farklı etkilerini görüyoruz. Özellikle bizim bölgemizin olduğu yer Levant denizi olarak da biliniyor. Çok sayıda yabancı tür var ve bunların çoğu Süveyş kanalından geliyor. Tropik yerlerden geliyor. Burası aslında tropik türlerin işgali altında. Yaklaşık 600’e dayandı yabancı tür sayısı. Bu bizim bildiklerimiz. Mikro düzeyde daha bilmediğimiz türler de var. Onlarla beraber sayı çok fazla. Bu bölgedeki sıcaklığın yükselmesi de bunların bir nedeni” diye konuştu.

“Akdeniz tropikleşme sürecine girdi” Bazı bilim insanlarının yabancı türler nedeniyle ‘biyoçeşitliliğin çökebileceğini’ söylediğini kaydeden Prof. Dr. Cem Çevik, şöyle devam etti: “Balon balıkları, aslan balığı, ıskarmoz, barbun türleri var 2 tane bunların hepsi aslında yabancı tür. Akdeniz’e giriş yapan türlerin sayısında son on yıllarda anormal artış var. Bu da bu bölgenin yavaş yavaş bir tropikleşme sürecine girmiş olabileceğinin göstergesi. Bunun sonuçları çok yıkıcı da olabilir. Bazı çalışmalarda yabancı türlerin gelmesinin katkı yaptığı söyleniyor. Bazı bilim insanları da korkulacak bir şey yok deniyor. Bazı bilim insanları da bunun ciddi sonuçları olabileceğini, biyoçeşitliliğin çökebileceğini söylüyor. O yüzden çok enteresan çalışmalar yapılıyor ve bizde takip ediyoruz. Bunu sadece balık olarak düşünmeyin. Karides, midye, deniz kurtları gibi çok türde canlıların buraya gelip yerleşmesi söz konusu.” Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çevik, bölgedeki balıkçılara özel eğitim programları hazırlanması gerektiğini de sözlerine ekledi. Geçen haftada Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Akdeniz'de az görülen 'oluklu balina' ve 'ay balığı' görüntülenmişti. (UMT-



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