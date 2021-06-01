Akdeniz kanyonlarını aratmayan Botan Çayı'nda tekne turları başladı

-Tekne turundan görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-detay görüntü



( SİİRT -DRONE) SİİRT



- Kabine toplantısında alınan normalleşme kararlarıyla birlikte Siirt’te,. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme kararlarının ardından Siirt’te tekne turları düzenlendi.

Tekne turlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Siirt'te Akdeniz'i aratmayan kanyonları ve eşsiz güzellikleriyle Botan Çayında yeni normalleşmeyle birlikte başlayan tekne turları yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı bekliyor. Tarihi güzellikleri kadar doğa manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakan Botan Çayı Akdeniz kanyonlarını aratmıyor. Botan Çayında düzenlenen tekne turlarıyla eşsiz güzellikleri olan tarihi yerleri ve doğa harikası olan Botan Çayını görme fırsatı bulacak olan yerli ve yabancı turistler için tekne turlarına başladıklarını belirten Ilısu Deniz Taşıma Kooperatifinde çalışan Yusuf Sevgin, eşsiz manzaraya sahip Akdeniz kanyonlarını aratmayan bir konuma sahip olan Botan Çayında herkesi tekne turu yapmaya davet ettiklerini söyledi.





