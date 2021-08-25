Akdeniz'de yunuslardan görsel şölen



- Hatay’ın Samandağ ilçesi sınırlarına Akdeniz açıklarında yunusların görsel şöleni cep telefonu kamerasına yansıdı. Akdeniz'e kıyısı olan Samandağ ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinin çevresine yunuslar belirdi. Bir süre bölgede kalan yunuslar görsel şölen sunarken onları gören teknedekiler, izlenmesi keyif veren anları cep telefonları kameralarıyla kaydetti.

Bir süre bölgede kalan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

