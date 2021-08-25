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Akdeniz'de yunuslardan görsel şölen
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Akdeniz'de yunuslardan görsel şölen

Akdeniz'de yunuslardan görsel şölen

Yunusların görsel şöleni

( HATAY ) HATAY

Balıkçı Teknesi Kamera Yunuslar Cep Telefonu 


- Hatay’ın Samandağ ilçesi sınırlarına Akdeniz açıklarında yunusların görsel şöleni cep telefonu kamerasına yansıdı. Akdeniz'e kıyısı olan Samandağ ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinin çevresine yunuslar belirdi. Bir süre bölgede kalan yunuslar görsel şölen sunarken onları gören teknedekiler, izlenmesi keyif veren anları cep telefonları kameralarıyla kaydetti.
Bir süre bölgede kalan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.
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