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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Akdeniz'de nadir görülen ‘Ay balığı’ Adana’da ağlara takıldı

Akdeniz'de nadir görülen ‘Ay balığı’ Adana’da ağlara takıldı

Balığın ağlardan çıkması

Uzunlu Balina Irak 

-Genel ve detaylar

( ADANA ) ADANA

- Adana’da balıkçıların ağına dev ay balığı takıldı. Balıkçılar, fotoğraf çektikten sonra ay balığını tekrar denize bıraktı. Karataş ilçesinde denize açılan balıkçıların ağına yaklaşık 250 kilogram ağırlığında dev ay balığı takıldı. Ağları toplamaya başlayan balıkçılar, ağlarında Akdeniz'de nadir görülen ve bilimsel adı "mola mola" olan ay balığı olduğunu fark etti. Balıkçılar, şaşkınlıklarının yanı sıra büyük heyecan yaşadı. Balıkçılar fotoğraf çektikten sonra balığı tekrar denize bıraktı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Karataş ilçesi açıklarında yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir oluklu balina görüntülenmişti. (UMT-
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