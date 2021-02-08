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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Akdeniz'de 15 metre uzunluğunda 'Oluklu Balina' görüntülendi

Akdeniz'de 15 metre uzunluğunda 'Oluklu Balina' görüntülendi

Balinanın görüntüsü

( ADANA ) ADANA

Uzunlu Öğretim Üyesi Balina Cep Telefonu 


- Akdeniz'de Karataş İlçesi açıklarında yaklaşık 15 metre uzunluğunda 'Oluklu Balina' görüntülendi. Adana'nın Karataş İlçesi'nde ki balıkçılar dün denizde 16 kilometre açıldıklarında yanlarında yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir balina gördü. Teknede bulunan Fatih Kaymaz hemen cep telefonuyla balinayı çekmeye başladı.
Yaklaşık 2 dakika boyunca tekneyle aynı hizada yüzen balina daha sonra gözden kayboldu. Bu sırada teknedeki balıkçıların, 'Tekneye vurmasın deler' demesi dikkat çekti. Görüntüyü İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesin'de ki bir öğretim üyesine gönderen Kaymaz, balinanın normalde Akdeniz'de yaşamadığını ve yolunu kaybederek buraya geldiğini ancak Akdeniz'de görülen 7. 'Oluklu Balina' olduğunu öğrendi.
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