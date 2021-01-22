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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Akdağ Kayak Merkezi’nde kar sevinci

Akdağ Kayak Merkezi’nde kar sevinci

Ladik'ten detay

Uzunlu Kayak Merkezi Yabancı Turist Kayak Tutkunları Adrenalin 

-Akdağ Kayak Merkezi detay
-Kızakla kayanlardan detay
-Teleferik detay
-Kayak yapanlar ile röportaj
-Düşenlerden detay
-Genel görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ Kayak Merkezi’nde kış sporları sevenler karın keyfini çıkarıyor. Samsun’a 87 kilometre uzaklıktaki bin 900 metre rakıma sahip Akdağ Kayak Merkezi, bin 360 metre pist uzunluğu, 16 direkli ve 84 sandalyeli telesiyejiyle kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Merkeze bu sene kar 2 ay geç yağdı. Kayak merkezinin beyaz örtüyle kaplanmasıyla kayak meraklıları soluğu burada almaya başladı.
Hafta sonu kısıtlaması nedeniyle hafa içi Akdağ'ın yolunu tutan vatandaşlar telesiyej, kar motoru, kızak ve kayak takımlarıyla karın tadını çıkardı. Grup ve bireysel olarak kayak merkezine gelen vatandaşlar, genellikle tesisten kiraladıkları kızaklar ile tepeden aşağıya doğru kayarak, adrenalin yaşadılar. Vatandaşlar sık sık kızaktan düşse de eğlenceli dakikaların keyfini çıkarmayı bildiler. İlk defa Akdağ Kayak Merkezi’ne gelen vatandaşlar, bu zamana kadar Samsun’da böyle bir tesisin olduğunu bilmedikleri için üzgün olduklarını, bundan sonra da sürekli Akdağ’a gelerek, karın keyfini çıkaracaklarını söylediler. Sürekli olarak Akdağ Kayak Merkezi’ne gelen vatandaşlar ise tesisin yapılmasında emeğe geçenlere teşekkür ederek, karda kaymanın insanları gündelik hayatın stresinden uzaklaştırdığını ifade ettiler. Büyükşehir Belediyesi Akdağ Kayak Merkezi kayak tutkunlarını bekliyor.
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