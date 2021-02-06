Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ahlatlıbel Atatürk Parkı bahara hazırlanıyor

Ahlatlıbel Atatürk Parkı bahara hazırlanıyor

Çalışmadan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Kayalı Efes Etiler Kışla 


- Çankaya Belediyesi, Ankara’nın en büyük parklarından Ahlatlıbel Atatürk Parkı'ndaki yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların parka giriş çıkışlarını kolaylaştırmak için yapılan yenileme çalışması kapsamında otopark ve tuvaletler de baştan sona yenilendi.Ankara'nın en önemli rekreasyon alanlarından olan Ahlatlıbel Atatürk Parkı, bahar ve yaz aylarına hazırlanıyor. Giriş kapısı ve otopark alanı tamamen yenilenen parkta, tuvalet alanları da genişletilerek yeniden inşa edildi. Çevre duvarlarının ve yeşil alan düzenlenmesinin tamamlandığı park, pandemi kısıtlamaları sonrası Çankayalılarla buluşacak.Yenileme çalışmaları ile ilgili bilgi veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Başkentimizin en önemli yeşil alanlarından biri olan Ahlatlıbel Atatürk Pakımızı yeniliyoruz. Yeni çevre düzenlenmesi ve otopark alanlarıyla Çankayalılara daha iyi hizmet sunabilmek için çalışıyoruz. Parkımızın giriş kapısı ve çevre duvarları yeniden yapılıyor. Tuvalet alanlarının sayısı da ihtiyaçlar ve pandemi koşulları göz önünde bulundurularak arttırıldı. Yeşil alanlarıyla Ankara'nın nefes alınacak en önemli merkezi, pandemi kısıtlamalarının bitmesiyle birlikte yeniden Çankayalılarla buluşacak” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu Karşılama
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Anadolu Efes - Laboral KutxaAnadolu Efes - Laboral Kutxa
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı