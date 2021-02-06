Ahlatlıbel Atatürk Parkı bahara hazırlanıyor



- Çankaya Belediyesi, Ankara’nın en büyük parklarından Ahlatlıbel Atatürk Parkı'ndaki yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların parka giriş çıkışlarını kolaylaştırmak için yapılan yenileme çalışması kapsamında otopark ve tuvaletler de baştan sona yenilendi.Ankara'nın en önemli rekreasyon alanlarından olan Ahlatlıbel Atatürk Parkı, bahar ve yaz aylarına hazırlanıyor. Giriş kapısı ve otopark alanı tamamen yenilenen parkta, tuvalet alanları da genişletilerek yeniden inşa edildi. Çevre duvarlarının ve yeşil alan düzenlenmesinin tamamlandığı park, pandemi kısıtlamaları sonrası Çankayalılarla buluşacak.Yenileme çalışmaları ile ilgili bilgi veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Başkentimizin en önemli yeşil alanlarından biri olan Ahlatlıbel Atatürk Pakımızı yeniliyoruz. Yeni çevre düzenlenmesi ve otopark alanlarıyla Çankayalılara daha iyi hizmet sunabilmek için çalışıyoruz. Parkımızın giriş kapısı ve çevre duvarları yeniden yapılıyor. Tuvalet alanlarının sayısı da ihtiyaçlar ve pandemi koşulları göz önünde bulundurularak arttırıldı. Yeşil alanlarıyla Ankara'nın nefes alınacak en önemli merkezi, pandemi kısıtlamalarının bitmesiyle birlikte yeniden Çankayalılarla buluşacak” ifadelerini kullandı.



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