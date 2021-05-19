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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ahlat’ta renk cümbüşü

Ahlat’ta renk cümbüşü

Otluyazı köyü ovasında açan sarı çiçeklerden görüntü

Gezin Irak 

-Vatandaşların çiçekler içinde gezinti yapması ve çiçek toplaması
-Zübeyr Ergezen adlı vatandaşın konuşması

( BİTLİS ) -- Sarı düğün çiçekleri kartpostallık görüntüler oluşturdu BİTLİS

- Bitlis’in Ahlat ilçesinde açan sarı düğün çiçekleri karlı Süphan Dağı’yla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ahlat ilçesine 31 kilometre uzaklıkta bulunan Otluyazı köyünün yakınlarında bulunan ovada açılan sarı düğün çiçekler, güzelliğiyle görenleri mest etti. Ovanın tümünü sarıyla kaplayan çiçekler ve arka fonda bulunan karlı Süphan Dağı’nın manzarası görenleri hayran bırakıyor. Fotoğraf tutkunlarının dikkatini çeken sarı renklere bürünen ova, birçok ziyaretçinin uğrak yeri haline geldi. Sarı çiçeklerin içinde çocukları ile birlikte gezen aileler güzel vakit geçirirken, fotoğraf tutkunları ise oluşan manzarayı fotoğraflayarak arşivlerine katıyor. Ailesi ile sarı düğün çiçekler arasında gezinti yapan Zübeyr Ergezen isimli vatandaş, “Mevsimin en güzel zamanında Otluyazı köyüne geldik. Tabi Otluyazı köyünün de böyle bir güzelliğini gördük. Arkadaşlarla gezdik, herkesi bu güzelliğe davet ediyorum. Bu güzelliğin arakasında tabi Süphan Dağı da var. Buraya gelirken hem Süphan Dağı, hem Otluyazı köyünün sarı çiçeklerle açan ovasını, hem de Ahlat’ımızı seyredip öyle gidersiniz” dedi.
(ÖO-MSA-Y)
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