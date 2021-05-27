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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
AĞRI - Sinek Yaylası göçerlerin sürüleriyle şenlendi

AĞRI - Sinek Yaylası göçerlerin sürüleriyle şenlendi

- Sinek Yaylası'nın havadan drone ile görüntülenmesi - Yaylaya çobanlar aracılığıyla gönderilen hayvanlar - Hayvanlar ve yaylanın drone ile görüntülenmesi - Çobanlardan İbrahim Artan ile röportaj - Çobanların zorlu mesaisi Ağrı 'daki Sinek Yaylası göçerlerin sürüleriyle şenlendiAĞRI (AA) - Zengin bitki örtüsü ve akarsu kaynaklarıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli yaylalarından olan Ağrı 'daki Sinek Yaylası, göçerlerin hayvan sürüleriyle şenlenmeye başladı.
Taşlıçay ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Sinek Yaylası, zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla her yıl Iğdır başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden çok sayıda göçer aile ile binlerce hayvan sürüsüne ev sahipliği yapıyor.Eriyen kar sularıyla canlanan yaylaya gelmek için hazırlık yapan göçer aileler, binlerce koyun, kuzu ve büyükbaş hayvanlarını çobanları aracılığıyla bölgeye gönderiyor.Günlerce süren zorlu yolculuğun ardından yaylaya gelen çobanlar, sabahın erken saatlerinde mesailerine başlayarak hayvanları otlatıyor. Hayvanların her türlü bakımını yapan ve yılın yarısını burada geçiren çobanlar, göçer ailelerin iş yükünü omuzluyor.Göçer aileler, yaz ayları boyunca tereyağı, süt ve peynir ürünlerini elde ettikten sonra sonbaharda evlerine dönüyor.Doğa harikası yaylada otlayan hayvanlar, AA muhabirince drone ile görüntülendi.Çobanlardan İbrahim Artan, yaz ayları boyunca hayvanları yaylada otlattıklarını anlattı.

Büyükbaş Hayvanlar Muhabir Büyükbaş Hayvan Sonbahar Hayvan 

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