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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
AĞRI - Osmanlı yadigarı İshak Paşa Sarayı'nda gün batımı

AĞRI - Osmanlı yadigarı İshak Paşa Sarayı'nda gün batımı

- Tarihi İshak Paşa Sarayı'nda gün batımının drone ile görüntülenmesi - Fotoğraf tutkunlarının sarayda fotoğraf çekmesi - Fotoğraf sanatçısı Ender Yükseker ile röportajOsmanlı yadigarı İshak Paşa Sarayı'nda gün batımıAĞRI (AA) - Osmanlı Devleti'nin doğudaki en önemli eserleri arasında yer alan İshak Paşa Sarayı'nın büyüleyici atmosferi, gün batımı manzarası ile bütünleşince görenleri hayran bırakıyor. Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde "Medeniyetler geçidi" olarak adlandırılan bölgede 1900 rakımlı tepeye kurulu, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan İshak Paşa Sarayı, her yıl yerli yabancı on binlerce turisti ağırlıyor.Sarp kayalıklar arasındaki bir tepede yer alan kartal yuvası görünümüyle dikkati çeken ecdat yadigarı tarihi saray, gün batımında fotoğraf tutkunlarının en çok tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.Fotoğraf tutkunlarının ilgi gösterdiği ve gün batımını çektiği saray ve çevresi, AA ekibince rone ile görüntülendi.Fotoğraf sanatçısı Ender Yükseker, AA muhabirine, daha önce Ağrı 'ya gelmediğini ve İshak Paşa Sarayı'nda gün batımını izlemenin ayrı bir keyif verdiğini söyledi.

Ağrı 'nın doğal ve tarihi zenginliğinin çok fazla olduğunu belirten Yükseker, şöyle konuştu:" Ağrı 'da fotoğraflık birçok malzeme var. Bugün İshak Paşa Sarayı'ndayız. Muhteşem bir manzara var. Burası çok güzel bir yer bugüne kadar gelmemekle hata yapmışım. Umarım bundan sonra birkaç sefer yine geleceğim buraya. Özellikle kış mevsiminde gelmek istiyorum."

Atmosfer Kayalı Muhabir Kış Mevsimi Irak 

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