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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
AĞRI - Köylülerin buzla kaplı 2 bin 241 rakımlı gölde zorlu balık avı

AĞRI - Köylülerin buzla kaplı 2 bin 241 rakımlı gölde zorlu balık avı

- Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü Balık Gölü - Vatandaşların buzla kaplı gölde yürümesi - Vatandaşların buzları kırıp oltaları sudan çekmeleri - Oltaya takılan balıkları çıkarılması - Avcılar ve köpekler - Avlanan balıkların çuvallara doldurulması - AA muhabirinin anonsu - Balık avlayan vatandaşların eve dönüşü - Balıkçılardan Ahmet Yıldız ile röportaj (seste orjinalden kaynaklanan sıkıntı var)Köylülerin buzla kaplı 2 bin 241 rakımlı gölde zorlu balık avı - Ağrı 'daki Balık Gölü'nde dondurucu soğukta yer yer bir metre kalınlıktaki buzları kıran köylüler, ağlarını göle bıraktıktan sonra geçim kaynaklarını oluşturan balıkları çıkarabilmek için bir hafta bekliyor - Balıkçılardan Ahmet Yıldız: - "Geçen seneye göre bu yıl daha az balık avladık. Yine de şükrediyoruz"AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı 'da yüzeyi buzla kaplanan Doğu Anadolu'nun önemli turizm merkezlerinden 2 bin 241 rakımdaki Balık Gölü'nde balıkçılar zorlu mesai yapıyor.Taşlıçay ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan gölün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı.Yaz mevsiminde yöre halkının tekneyle balık tuttuğu, turistlerin de çadır kampı yaptığı gölde, kış mevsiminde de Eskimo usulü balık avlanıyor.Yörede geçimini balıkçılıkla sağlayan göl çevresindeki köylüler, ilk olarak dondurucu soğukta yüzeyi buzla kaplı gölün üstünde uzun süre yürüyerek balıkların fazla olduğu yerleri tespit ediyor. - Buzla kaplı gölden balık çıkarmak bir haftalarını alıyorYer yer 40 santimetre kalınlıktaki buzları kırarak belirli aralıklarla ağları göle bırakan köylüler, daha sonra bu yerleri işaretleyerek beklemeye koyuluyor. Bir hafta sonra tekrar bölgeye gelen balıkçılar, işaretledikleri buzlu yerleri küreklerle yeniden kırıp ağları sudan çekmeye başlıyor.Yöre halkı, bin bir zahmetle buzla kaplı gölden çıkararak çuvallara doldurdukları balıkların bir kısmını satarak gelir sağlıyor, bir kısmını da evlerine götürüyor. - Yüksek rakım nedeniyle bölgede kış çetin geçiyorBalıkçılardan Ahmet Yıldız, AA muhabirine, dondurucu soğuklar nedeniyle balık avlarken çok zorlandıklarını söyledi.

Kış ayları boyunca buz kırıp balık avladıklarını ifade eden Yıldız, şunları söyledi:"Balık Gölü'nün konumu çok yüksek olduğu için burada kış mevsimi çok çetin geçiyor. Bölgedeki köylerde bulunan az sayıdaki aile de hem hayvancılık yapıyor hem de gölden balık avlayarak geçimini sağlıyor. Uzun yıllardır biz kışın buz kırıp balık avlıyoruz. Bu sene kış önceki yıllara göre çok farklı. Geçtiğimiz günlerde havaların ısınmasıyla Balık Gölü'nün yüzeyindeki buz kütlesi fırtınanın da etkisiyle koparak parçalara bölündü."Yıldız, kopan buz parçaları nedeniyle ağlarının gölde kaybolduğunu belirterek, "Bu da bizim işin ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne seriyor. Bugünlerde çok şiddetli fırtına var. Geçen seneye göre bu yıl daha az balık avladık. Yine de şükrediyoruz." diye konuştu.

Şiddetli Fırtına Kış Mevsimi Buz Kütlesi Hayvancılık Eve Dönüş 

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