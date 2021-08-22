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Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

AĞRI DAĞI'NIN ZİRVESİNE YAĞAN KARDAN DETAY

Hava Sıcaklığı Şili Yağan Kar Yağışı Irak 

-AĞRI DAĞI'NIN ZİRVESİNDEKİ KAR VE OVADAKİ YEŞİLLİKTEN DETAY

( IĞDIR ) IĞDIR

- Anadolu'nun en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, mevsimin ilk karının zirveye düşmesi ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve Türkiye'nin çatısı olarak anılan Ağrı Dağı'nın zirvesine Ağustos ayı olmasına rağmen kar yağdı. Zirveye yağan kar, bulutların çekilmesi ile birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Iğdır’ın yeşilinin eklenmesi ile ortaya çıkan manzara görenleri kendisine hayran bıraktı. Ağrı Dağı'nın zirvesini beyaza bürüyen kar yağışının ardından Doğu'nun Çukurovası olarak bilinen Iğdır kent merkezinde de hava sıcaklığında hissedilir bir düşüş yaşandı. İlk karın düşmesi ile vatandaşlar kış hazırlıklarını da hızlandırdı. (SY-HA-Y)
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