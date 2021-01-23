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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ağlayan kayalar buz tuttu

Ağlayan kayalar buz tuttu

drone görüntüsü

Uzunlu Cenin Kayalı Soğuk Hava Dalgası Kar Yağışı 

-Ağlayan Kayaların buz tutmuş halinden detaylar
-Ağlayan kayalar önünde fotoğraf çektiren vatandaşlar
-Düzgün Güney isimli vatandaşın konuşması
-Gündoğan Çağ isimli vatandaşın konuşması

( TUNCELİ -DRONE) TUNCELİ

- Tunceli’nin Pülümür Vadisi’nde yer alan ve sürekli su damladığı için halk arasında “Ağlayan Kayalar” olarak bilinen 20 metre uzunluğundaki kayalar buz tuttu. Meteorolojinin kar yağışının ardından uyardığı, soğuk hava dalgası Tunceli'de de etkili oluyor. Hava sıcaklıklarının geceleri eksi 20 derecenin üzerinde seyrettiği kentte Tunceli Erzincan karayolunun 50. kilometresindeki Hılbeş Köyü yakınlarında bulunan ve 20 metre yükseklikteki kayalar da buz tuttu. Ağlayan kayalar olarak silinen dört mevsim ziyaretçisi eksik olmayan kayaların buz tutması ayrı bir güzellik oluştur. Ağlayan kayaların buz tutmuş halini görmek için giden Düzgün Güney, “Buranın manzarası çok güzel. Kayaların buz tutması ayrı bir güzellik oluşturmuş. Bu güzelliği görmek için geldik” dedi.
Kayaların donmuş halini gördüklerini belirten Gündoğan Çağ ise, “Kar yağışı durdu. Hava sıcaklıkları eksilere kadar düştü. Bu sebeple yazın su damlacıkları oluşturan bu kayalıkta buz kütleleri oluşmuş. Görsel bir güzelliği var. Biz de buraya gelip bu güzellikleri anı olarak saklıyoruz” diye konuştu.

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