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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

itfaiyenin araç merdiveni ile ağaca çıkması

Mahsur Kaldı 

-kedinin alınması
-kedinin indirilmesi
-kedinin salınması

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bir ağaca çıkan kedi, uzun süre burada mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, mahsur kalan kediyi ağaçtan alarak kurtardı. Kurtarılan kedinin tekrar doğal ortamına salındığı belirtildi.
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