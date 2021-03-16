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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Ağaçta Asılı Kalan Güvercini İtfaiyeciler Kurtardı

Ağaçta Asılı Kalan Güvercini İtfaiyeciler Kurtardı

Ağaçta asılı kalan güvercin için itfaiye ekiplerin çalışması

-İtfaiye merdiveni yardımı ile güvercinin kurtarılma anı
-Özgürlüğüne kavuşan güvercin

( ARDAHAN ) - Ağaçta Asılı Kalan Güvercini İtfaiyeciler Kurtardı ARDAHAN

- Ardahan Milli Egemenlik Parkı'nda ayağına dolanan iple bir ağaçta asılı kalan güvercin, vatandaşların ve itfaiyenin duyarlılığı sayesinde kurtarıldı. Milli Egemenlik Parkı'nın ortasında bulunan alanda, ağaçta bir güvercinin ayağı ipe dolanmış olarak görüldü.
Güvercinin çırpınmasına kayıtsız kalmayan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan güvercini ağaçtan kısa sürede kurtardı. Güvercin'in ayağındaki ipin çakı ile kesilmesinin ardından güvercin, özgürlüğe uçtu.
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