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Ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangından detaylar

Ağaçlı Tarım Yangın Altın Tarım Arazisi 

-Genel detay ve görüntüler
-Yanan ağaçlardan detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle mahalledeki ağaçlık alan ve tarım arazisinde çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı. (BB-SD-
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