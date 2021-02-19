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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Ağaçların oluşturduğu doğal tünelde kartpostallık kar manzaraları

Ağaçların oluşturduğu doğal tünelde kartpostallık kar manzaraları

ağaç tünel içi (drone)

Atmosfer Çekim Ziyaretçiler Kar Manzaraları Kar Yağışı 

-ağaç tünelin dışı (drone)

( BARTIN -DRONE) BARTIN

- Bartın Karabük karayolu üzerinde ağaçların oluşturduğu doğal tünelde kar yağışıyla birlikte eşsiz manzaralar oluştu. Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan kar yağışının ardından Bartın Karabük karayolunda ağaçların ve dallarının yol üzerine eğimi ile oluşan ağaç tünelde eşsiz manzaralar drone ile havadan görüntülendi. Halk arasında ağaç yol olarak da anılan bölge her mevsim ziyaretçilerine farklı bir atmosfer sunuyor. Araçlarıyla yaklaşık 9 kilometre boyunca ağaç tünelin içinde seyahat eden vatandaşlar bölgede mola vererek fotoğraf ve video çekimleri gerçekleştiriyor. 1.Derece Doğal Sit Alanı statüsünde bulunan ağaç tünel aynı zamanda “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edilmiş bölgeler arasında yer alıyor.
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