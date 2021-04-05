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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ağaçları budadılar, kuş yuvası olan dallara el sürmediler

Ağaçları budadılar, kuş yuvası olan dallara el sürmediler

Kuş yuvalarının bulunduğu dalların yakın ve genel drone ile çekilmiş görüntüleri. Ağaçlardan yakın çekim.

Kuş Yuvası Çekim 

-Budama işlemi yapılması.
-Bahçıvan ve eşiyle röportaj.

( AMASYA -DRONE-ÖZEL) AMASYA

- Amasya’da meyve ağaçlarını budarken kuş yuvaların bulunduğu dalları budayıp kesmek adeta yasak. Çevre dostu bahçıvanlar kuş yuvalarının bulunduğu dallara asla dokunmuyor. Merkeze bağlı Orman Bağları Mahallesi’nde birbirinden lezzetli çeşitli meyvelerin yetiştirildiği bahçelerde bahçıvanlar ağaç için faydalı olan budama işlemi yapılması gereken dönemde dalları keserken kuşların yuva yaptıkları kısımlara el sürmüyor. Yıllardır meyve ve sebze yetiştirerek ailesinin geçimini sağlayan 67 yaşındaki Seyfettin Kekeç, “Biz Türk çiftçisiyiz. Kesinlikle o yuvalara dokunmayız. Ağaçları budarken kuşların yuva yaptığı o kısma hiç ellemiyoruz. Diğer bölümleri budayıp geçiyoruz” dedi.
Kuşların bu yuvalarda yavruladığına değinen Kekeç, “Onlar tabiatın neşesi. Yaz geldiği zaman o kadar güzel ötüyorlar ki. Dakikalarca dinliyoruz. Meyvelerden onlarda yiyerek sebepleniyorlar” diye konuştu.
Havva Kekeç ise evinin önündeki armut ağacının en üst kısmında bulunan kuş yuvasının bahçelerinin süsü gibi olduğunu söyledi.

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