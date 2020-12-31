Ağaçlar kırağı tuttu, süs havuzları dondu

-Kırağı tutan ağaçlar

-Buz tutan araç camı

-Buz tutan süs havuzları

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Sisin 2 gündür etkili olduğu Elazığ'da eksilerde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu, süs havuzları ise dondu.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısı yaptığı sis ve buzlanma etkili oluyor. Kentte 2 gündür sis oluşurken, eksi 5'lerde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle açık alanlar başta olmak üzere ağaçlar kırağı tuttu. Soğuk hava nedeniyle kent merkezinde süs havuzları ise dondu.Gün içerisinde hava sıcaklığının artacağını ancak gecelere yine eksi 3'lerde olacağını bildiren Meteoroloji yine sis, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulundu.



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