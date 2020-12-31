Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ağaçlar kırağı tuttu, süs havuzları dondu

Ağaçlar kırağı tuttu, süs havuzları dondu

sisle hava

Hava Sıcaklığı Bild Uttu 

-Kırağı tutan ağaçlar
-Buz tutan araç camı
-Buz tutan süs havuzları
-detaylar

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Sisin 2 gündür etkili olduğu Elazığ'da eksilerde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu, süs havuzları ise dondu.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısı yaptığı sis ve buzlanma etkili oluyor. Kentte 2 gündür sis oluşurken, eksi 5'lerde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle açık alanlar başta olmak üzere ağaçlar kırağı tuttu. Soğuk hava nedeniyle kent merkezinde süs havuzları ise dondu.Gün içerisinde hava sıcaklığının artacağını ancak gecelere yine eksi 3'lerde olacağını bildiren Meteoroloji yine sis, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulundu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement