Ağa takılan martıyı sahil güvenlik ekipleri kurtardı

- Ordu’nun Fatsa ilçesinde ağa takılan martıyı devriye atan sahil güvenlik ekipleri kurtardılar. Sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri devriye attıkları sırada ağa takılmış martıyı fark ettiler. Hemen martıyı takıldığı ağdan kurtaran ekipler, martının yaralı olmadığını ve sağlıklı olduğunu belirledikten sonra tekrar doğal yaşamına saldılar.
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