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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Ağa takılan martıyı sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Ağa takılan martıyı sahil güvenlik ekipleri kurtardı

martıdan görüntü

Sahil Güvenlik 

-ekiplerden görüntü

( ORDU ) ORDU

- Ordu’nun Fatsa ilçesinde ağa takılan martıyı devriye atan sahil güvenlik ekipleri kurtardılar. Sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri devriye attıkları sırada ağa takılmış martıyı fark ettiler. Hemen martıyı takıldığı ağdan kurtaran ekipler, martının yaralı olmadığını ve sağlıklı olduğunu belirledikten sonra tekrar doğal yaşamına saldılar.
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