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Ağ ve misinalardan kurtarıldı, denize bırakıldı
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Ağ ve misinalardan kurtarıldı, denize bırakıldı

Ağ ve misinalardan kurtarıldı, denize bırakıldı

Ağlara dolanan kaplumbağadan detay

Irak Trol 

-Ağzına misina giren kaplumbağa
-Misinanın çıkarılması detay
-Kaplumbağanın kontrolleri
-Kaplumbağanın denize bırakılması
-Dalgıç Özge Demirkoparan ile röportaj
-Dalgıç Gökhan bahar ile röportaj

( ADANA -ÖZEL) ADANA

- Adana’nın Yumurtalık ilçesinde, takıldıkları ağ ve misinalardan kurtarılan deniz kaplumbağası yeniden denize bırakıldı.Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik Şube Müdürlüğü Dalgıçları Özge Demirkoparan ve Gökhan Bahar, kendilerine teslim edilen yeşil deniz kaplumbağasını takıldıkları ağlardan ve misinalardan kurtardıktan sonra yeniden doğal ortamlarına bıraktı.Dalgıç Özge Demirkoparan, vatandaşların kıyıdaki Yumurtalık Kalesine yakın bir alanda ağzına ve yüzgeçlerine misina takılmış ve ağa dolanmış olan kaplumbağayı bulup kendilerine getirdiğini belirterek, "Doğru teknik ile müdahale ettik. Misinayı çıkardık. Kontrollerini yaptık ve ait olduğu denize bıraktık” dedi.
Dalgıç Gökhan Bahar ise özellikle yaz aylarında bu canlıların korunması ve kollanmasına Karataş ve Yumurtalık sahillerinde dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Sahilde görülen ve denize gitmeyen deniz kaplumbağası görüldüğünde mutlala görevlilere haber verilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

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