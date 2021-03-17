Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Özel eğitim alan öğrenciler şehitliği ziyaret etti

AFYONKARAHİSAR - Özel eğitim alan öğrenciler şehitliği ziyaret etti



: - Öğrencilerin şehitliğe gelişi - Mezarlara çiçek bırakılması - Öğrencilerin dua etmesi - Sınıf Öğretmeni Olcay Göçen'in açıklaması - Öğrencilerin selam durması Afyonkarahisar 'da özel eğitim alan öğrenciler şehitliği ziyaret ettiAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Hamidiye Ortaokulu Özel Eğitim sınıfı öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı nedeniyle Hava Şehitliği'ni ziyaret etti.Özel Eğitim sınıf öğretmeni Olcay Göçen ve okul yöneticileri ile şehitliğe gelen öğrenciler, şehit mezarlarına çiçek bıraktı.15 öğrenci ile şehitliği ziyaret ettiklerini dile getiren Göçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınıf olarak sosyal ve kültürel etkinliklere önem verdiklerini söyledi.

Çocuklara milli ve manevi değerleri yerinde öğretmek, bu duyguları pekiştirmek adına bu tür bir etkinlikler yaptıklarını belirten Göçen,"Çocuklara bu vatanın kolay kazanılmadığını, bu uğurda şehitler verildiğini, gazilerimizin olduğunu ve bize bırakılan mirasın ne kadar değerli olduğunu yerinde göstermek istedik. Aynı zamanda çocuklarımıza vatan, millet, bayrak ve ezan kavramlarının ne kadar önemli olduğunu yaşayarak öğretmek istedik." diye konuştu.

Gaziler Öğretmen Sınıf Öğretmeni Karahisar Öğrenciler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement