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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Öğretmenler Günü için hazırlanan videodaki 'hediye' sahnesi duygulandırdı

AFYONKARAHİSAR - Öğretmenler Günü için hazırlanan videodaki 'hediye' sahnesi duygulandırdı

AFYONKARAHİSAR - Öğretmenler Günü için hazırlanan videodaki "hediye" sahnesi duygulandırdı - Öğretmenler Günü için hazırlanan video Afyonkarahisar 'da Öğretmenler Günü için hazırlanan videodaki "hediye" sahnesi duygulandırdı AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel hazırlanan videoda, bir öğrencinin, vefat eden babasının tespihini öğretmenine hediye ettiği sahne izleyenleri duygulandırdı. Çobanlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Eli Öpülesi Öğretmenlere İthafen" isimli özel bir video hazırladı. Videoda, Ali ismindeki "yaramaz" bir öğrencisinin sınıftaki davranışlarından dolayı mesleği bırakmak isteyen sınıf öğretmeni, rehberlik hocasına durumu anlatıyor. Rehberlik hocası, mesleki telkinlerinin ardından sınıf öğretmenine sabretmesini tavsiye ederek, "büyük sevgilerin kavgayla başladığını" hatırlatıyor. Bir ay sonra 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tekrar rehberlik hocasının yanına gelen sınıf öğretmeni, mesleği bırakma düşüncesinden vazgeçtiğini ve öğrencisi Ali'yle yaşadığı duygu dolu anı aktarıyor. Öğretmenler Günü dolayısıyla sınıftaki bütün öğrencilerin derste kendisine çeşitli hediyeler verdiğini, sadece öğrencisi Ali'nin hediye vermediğini aktaran sınıf öğretmeni, teneffüste yanına gelen Ali'nin; "Öğretmenin babam ben küçükken ölmüş. Ben diğer çocuklar gibi babama yaramazlık yapamadım. Ne zaman yaramazlık yapsam hep bana kızdılar. Bir tek siz kızmadınız." diyerek babasının tespihini kendisine hediye ettiğini anlatıyor. Öğrencisinin hediyesi karşısında duygulanan sınıf öğretmeni, öğrencisi Ali'ye sarılarak öğretmenlik mesleğini yapmaktan onur duyduğunu dile getiriyor. Çobanlar Kaymakamlığı ve çeşitli sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, büyük beğeni aldı.

Sosyal Medya Öğretmen Sınıf Öğretmeni Öğrenciler Öğretmenlik 

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