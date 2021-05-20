Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Koruma altındaki 'kızıl lale'yi koparana 80 bin 465 lira ceza

AFYONKARAHİSAR - Koruma altındaki 'kızıl lale'yi koparana 80 bin 465 lira ceza

AFYONKARAHİSAR - Koruma altındaki "kızıl lale"yi koparana 80 bin 465 lira ceza - Şakayıkların bulunduğu Kirsa Vadisi'nin drone ile görüntülenmesi - Çiçek açan şakayıklar - Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş'in konuşması - Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol'un konuşması - Doğa tutkunu Ali İşliyen'in konuşması Afyonkarahisar 'da koruma altındaki "kızıl lale"yi koparana 80 bin 465 lira cezaAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Kızılören ilçesinde ilkbaharda açan, "ayı gülü" ve "kızıl lale" diye bilinen koruma altındaki "Paeonia Officinalis" çiçeğini koparana 80 bin 465 lira ceza kesiliyor.Gülyazı köyündeki Kisra Vadisi'nde iki bölüm halinde yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda açan ve lokal kümeleşen kırmızı şakayıklar, her yıl mayıs ayından haziran sonuna kadar bölgede görsel şölen oluşturuyor.Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilen çiçeği, koparıp biyokaçakçılıkta kullananlara 80 bin 465 lira ceza veriliyor.Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, AA muhabirine, şakayıkların genellikle Avrupa'nın güney kesimlerinde görüldüğünü söyledi.

Şakayıkların egzotik bir bitki türü olduğunu, tıbbi açıdan da kullanıldığını aktaran Erişmiş, "Koruma altındaki kızıl laleler koparılması ve taşınması yasak olan bir tür. Tarım ve Orman Bakanlığının biyokaçakçılıkla mücadele kapsamında bu şakayıkların kullanılması durumunda 80 bin 465 lira cezası bulunuyor." diye konuştu.
Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol da Kisra Vadisi'nde her yıl bahar aylarında açan şakayıkların tabiat harikası olduğunu ve insanlara pozitif enerji verdiğini kaydetti.
Özellikle fotoğraf tutkunlarını bu alana beklediklerini ifade eden Erol, "Burada çok güzel kareler yakalayacaklarına inanıyoruz. Şakayıkların bulunduğu noktaya ulaşım da kolay. Bu görsel şöleni kaçırmak istemeyenleri haziran ayının ilk haftasına kadar buraya davet ediyoruz." dedi.
Doğa tutkunu Ali İşliyen de koruma altındaki kızıl laleleri gönüllü olarak kontrol ettiğini ifade etti.

Kaçak Muhabir Haziran Ayı Karahisar Kaçakçılık 

İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement